Куцелаба единогласным решением победил Кларка в соглавном бою UFC Fight Night 192

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой в полутяжёлой весовой категории основного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) между 27-летним молдавским спортсменом Ионом Куцелабой и 31-летним представителем США Девином Кларком.

По итогам 3-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ион Куцелаба — 30-26, 29-26, 29-27.

Для Куцелабы эта победа стала первой после серии из двух поражений и одной ничьи. Всего на его счету пять поражений и шесть побед в UFC. У его оппонента это шестое поражение в 11 боях на престижном промоушене.

Напоминим, ранее в основном карде победу над соперником из США Христосом Ягосом техническим нокаутом одержал российский легковес Арман Царукян.

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