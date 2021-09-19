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Куцелаба единогласным решением победил Кларка в соглавном бою UFC Fight Night 192

Куцелаба единогласным решением победил Кларка в соглавном бою UFC Fight Night 192
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой в полутяжёлой весовой категории основного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) между 27-летним молдавским спортсменом Ионом Куцелабой и 31-летним представителем США Девином Кларком.

По итогам 3-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Ион Куцелаба — 30-26, 29-26, 29-27.

Для Куцелабы эта победа стала первой после серии из двух поражений и одной ничьи. Всего на его счету пять поражений и шесть побед в UFC. У его оппонента это шестое поражение в 11 боях на престижном промоушене.

Напоминим, ранее в основном карде победу над соперником из США Христосом Ягосом техническим нокаутом одержал российский легковес Арман Царукян.

UFC 2021. UFC Fight Night 192, Лас-Вегас, США
Ион Куцелаба (W) - Девин Кларк
19 сентября 2021, воскресенье. 04:40 МСК
Ион Куцелаба
Окончено
UD
Девин Кларк

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