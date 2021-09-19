Россиянин Муртазалиев единогласно уступил Адамсу на турнире Bellator 265

Российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев уступил американцу Энтони Адамсу на турнире Bellator 265 в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Бой продлился все три раунда. Соперники вели поединок в стойке, где небольшое преимущество было у американца. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали ему победу со счетом 29:28.

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Муртазалиев потерпел третье поражение в карьере, на его счету 15 побед в смешанных единоборствах. Адамс одержал девять побед и потерпел два поражения.

Главным событием вечера станет встреча бывшего чемпиона организации в полутяжёлом весе Фила Дэвиса и экс-боеца UFC Йоэля Ромеро, для которого этот поединок станет дебютным в Bellator.

Основной кард:



Фил Дэвис (93,44 кг) – Йоэль Ромеро (93,17 кг)

Нейман Грейси (77,38) – Марк Леммингер (77,07)

ДиАнна Беннетт (58,6) – Алехандра Лара (56,79)

Георгий Караханян (70,58) – Сол Роджерс (70,62)

Кристиан Эдвардс (92,67) – Бен Пэрриш (93,26)