Россиянин Муртазалиев единогласно уступил Адамсу на турнире Bellator 265

Российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев уступил американцу Энтони Адамсу на турнире Bellator 265 в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).
Бой продлился все три раунда. Соперники вели поединок в стойке, где небольшое преимущество было у американца. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали ему победу со счетом 29:28.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
Муртазалиев потерпел третье поражение в карьере, на его счету 15 побед в смешанных единоборствах. Адамс одержал девять побед и потерпел два поражения.
Главным событием вечера станет встреча бывшего чемпиона организации в полутяжёлом весе Фила Дэвиса и экс-боеца UFC Йоэля Ромеро, для которого этот поединок станет дебютным в Bellator.
Основной кард:
Фил Дэвис (93,44 кг) – Йоэль Ромеро (93,17 кг)
Нейман Грейси (77,38) – Марк Леммингер (77,07)
ДиАнна Беннетт (58,6) – Алехандра Лара (56,79)
Георгий Караханян (70,58) – Сол Роджерс (70,62)
Кристиан Эдвардс (92,67) – Бен Пэрриш (93,26)
- 19 сентября 2021
-
05:23
-
04:57
-
04:46
-
03:41
-
02:55
-
00:11
- 18 сентября 2021
-
23:32
-
22:24
-
21:00
-
20:15
-
19:05
-
18:23
-
17:35
-
16:51
-
16:32
-
15:48
-
14:46
-
14:22
-
13:17
-
12:35
-
12:14
-
11:06
-
10:58
-
10:01
-
09:45
-
09:45
-
04:15
-
00:32
- 17 сентября 2021
-
23:00
-
21:41
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
20:54
-
19:58