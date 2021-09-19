Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Муртазалиев единогласно уступил Адамсу на турнире Bellator 265

Россиянин Муртазалиев единогласно уступил Адамсу на турнире Bellator 265
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Халид Муртазалиев уступил американцу Энтони Адамсу на турнире Bellator 265 в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Бой продлился все три раунда. Соперники вели поединок в стойке, где небольшое преимущество было у американца. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали ему победу со счетом 29:28.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Муртазалиев потерпел третье поражение в карьере, на его счету 15 побед в смешанных единоборствах. Адамс одержал девять побед и потерпел два поражения.

Главным событием вечера станет встреча бывшего чемпиона организации в полутяжёлом весе Фила Дэвиса и экс-боеца UFC Йоэля Ромеро, для которого этот поединок станет дебютным в Bellator.

Основной кард:

Фил Дэвис (93,44 кг) – Йоэль Ромеро (93,17 кг)
Нейман Грейси (77,38) – Марк Леммингер (77,07)
ДиАнна Беннетт (58,6) – Алехандра Лара (56,79)
Георгий Караханян (70,58) – Сол Роджерс (70,62)
Кристиан Эдвардс (92,67) – Бен Пэрриш (93,26)

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021