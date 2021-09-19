Стал известен новый соперник Немкова на турнире Bellator после отказа Джонсона

Новым соперником российского бойца Вадима Немкова на турнире Bellator станет Джулиус Энгликас. Об этом стало известно 19 сентября во время трансляции турнира Bellator 266.

Бой Немкова с Энгликасом на турнире Bellator 268 пройдёт 16 октября в Финиксе (США). Как сообщает MMAJUnkie, 30-летний Энгликас идёт на серии из девяти побед.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон снялся с турнира Bellator 268 из-за болезни. Бой должен был пройти в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон досрочно победил Жозе Аугусто, остановив соперника во втором раунде. При этом Энтони был близок к досрочному поражению в первом раунде. Немков в апреле 2020 года победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей, защитил пояс и оформил себе путёвку в полуфинал Гран-при.