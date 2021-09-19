Дэвис победил Ромеро раздельным решением в главном бою Bellator 266

В Сан-Хосе (США) завершился турнир Bellator 266, в главном бою которого американский полутяжеловес Фил Дэвис (23-6) победил по очкам кубинца Йоэля Ромеро (13-6). Дэвис победил раздельным решением судей – 30:27, 30:26. Третий судья отдал предпочтение Ромеро – 29:28.

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В соглавном поединке вечера американский боец Нейман Грейси победил техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Марка Леммингера.

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Ранее на турнире российский боец Халид Муртазалиев уступил американцу Энтони Адамсу. Бой продлился все три раунда. Соперники вели поединок в стойке, где небольшое преимущество было у американца. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали ему победу со счетом 29:28.

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Муртазалиев потерпел третье поражение в карьере, на его счету 15 побед в смешанных единоборствах. Адамс одержал девять побед и потерпел два поражения.