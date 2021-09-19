Арман Царукян отреагировал на присуждение ему бонуса за выступление на UFC Vegas 37

Российский легковес Арман Царукян отреагировал на бонус, который он получил за выступление на турнире UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе. Арман был премирован премированы за «Выступление вечера».



«50 штук, детка. Спасибо, UFS», — написал Царукян на своей странице в «Инстаграме».



С победой Армана поздравил российский боец ММА Мовсар Евлоев. Соответствующий комментарий он разместил под постом Царукяна.

Соперником российского бойца был 31-летний представитель США Кристос Гиагос. Бой был завершён победой Царукяна техническим нокаутом уже на третьей минуте первого раунда.

В своём дебютном бою на UFC Царукян единогласным решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету в ММА 17 побед при двух поражениях.