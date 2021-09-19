Анатолий Ломаченко будет в углу Усика во время поединка с Джошуа

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал, что во время боя Александра с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа в его углу будет присутствовать Анатолий Ломаченко — отец и тренер бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко.



«Анатолий Ломаченко был его наставником после Олимпийских игр (2012 года), и остаётся им до сих пор. Он будет в его углу во время боя в Лондоне», — приводит слова Красюка ESPN US.



Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.



Ранее Джошуа высказался о предстоящем поединке с Александром, признавшись, что чувствует сильную усталость на фоне подготовке к этому бою.