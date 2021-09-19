Актёр Владимир Сычёв — Усику: Саша, верю в тебя! Россия с тобой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинец Александр Усик разместил новый пост в своём «инстаграме». В настоящее время Александр продолжает подготовку к поединку с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Их бой состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
«Я иду за тобой», — подписал фото Усик.
Фото можно посмотреть на странице Усика в «инстаграме».
Комментарий под постом Александра оставил известный российский актёр Владимир Сычёв.
«Саша, верю в тебя! Россия с тобой», — написал Владимир.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.
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