Тухугов высказался о решении Завурова завершить профессиональную карьеру

Российский боец ММА Зубайра Тухугов отреагировал на решение президента лиги Eagle FC, бойца смешанных единоборств Шамиля Завурова завершить карьеру. Ранее Завуров провёл поединок с Нариманом Аббасовым на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, потерпев поражение в первом раунде. Этот бой стал для Шамиля прощальным.
«Завершил карьеру легендарный боец клуба «Ахмат» — Шамиль Завуров. Шамиль — достойнейший боец и человек с благородным нравом. Он является одним из первопроходцев в российском ММА, в карьере которого были большие бои, победы и титулы. Вчера я как никто другой желал и ждал твоей победы, но всевышний распорядился по-другому. Поздравляю тебя, брат, с завершением твоей фантастической карьеры и желаю достичь больших высот на новом поприще!» — написал Тухугов у себя в «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Тухугова в «Инстаграме».
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