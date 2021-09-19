«Это вопрос ближайшей недели». Менеджер Емельяненко — о контракте на бой с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, поделился подробностями хода переговоров по организации поединка Александра с рэпером Джиганом.

«На сегодняшний день ничего не поменялось. Есть сторона организатора, а есть Джиган и Саша. Ребята согласны, предложение исходило от организатора, нужна только подпись в контракте. У нас была договорённость, что мы будем всё делать после боя с Тарасовым. Бой был вчера, и с утра пораньше к нам никто не прибегал, но я думаю, что это вопрос ближайшей недели», — сказал Бостанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее относительно организации этого поединка высказался сам Александр Емельяненко.