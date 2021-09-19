Харитонов отреагировал на обещание Емельяненко отправить себя в зимнюю спячку

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на слова соотечественника Александра Емельяненко, будто менеджер последнего отправил команде Десантника предложение на два боя – по правилам ММА и бокса. Сергей также высказался насчёт обещания Емельяненко отправить себя в зимнюю спячку.
«Я в первый раз слышу такое. Мой менеджер позвонил бы мне, наверное, по такому поводу. В спячку там, не в спячку. Говорить можно что угодно. Человек будет болтать, ему же надо как-то деньги зарабатывать. Мы то дерёмся на серьёзном уровне сейчас. Он уже всё своё пропил, прогулял. По нему всё понятно, нужно как-то выживать сейчас. Человек такое существо, что приспособится к любому повороту событий. Ему деваться куда? Нужно болтать языком и пытаться таким образом заработать денег. Пить на что-то надо.
С ним там рядом все эти Азаматы Бостановы, которые подсказывают, что надо говорить. И где говорить. Он уже ходит еле-еле. Живёт у Бостанова. Я не говорю, что Азамат плохой, но они используют его в своих целях. Думаю, он ему выделил комнатушку, ходи в душ, мойся здесь. Из магазина пельмени свари. Много кто, я думаю, поселит у себя Емельяненко. Лишь бы тот за нож не хватался. Никаких переговоров со мной никто не вёл», – поделился Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
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