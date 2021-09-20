Боксёра Амира Хана сняли с авиарейса из-за неправильного ношения маски

Известного боксёра Амира Хана сняли с авиарейса в США из-за нарушения коронавирусных мер безопасности. Как утверждает сам спортсмен, сотрудники авиакомпании были недовольны тем, что у Хана и его коллеги защитные маски были надеты неправильно.



«Меня вывели из самолёта полицейские. Это было сделано без всякой заметной причины. Мы не сделали ничего плохого. Пусть изучат записи камер, там всё видно. Считаю действия авиакомпании омерзительными, это настоящее неуважение. Я должен был лететь в тренировочный лагерь, но потерял целый день», — цитирует Хана BBC.



В авиакомпании уже опровергли заявление Хана, заявив, что боксёр и его команда нарушили сразу несколько правил. В частности, они отказывались переводить мобильные телефоны в режим полёта, правильно размещать багаж и надевать защитные маски.

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