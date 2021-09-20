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Александр Емельяненко пошутил над стилем боя Артёма Тарасова

Александр Емельяненко пошутил над стилем боя Артёма Тарасова
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Знаменитый боец Александр Емельяненко пошутил над бойцовским стилем Артёма Тарасова. Днём ранее Емельяненко победил Тарасова, который весил на 38 килограммов меньше него, единогласным судейским решением.

Александр выложил в своём «инстаграме» фото известной беговой базы, подписав публикацию: «Тренировочный лагерь Тарасова».

Фото: «Инстаграм» Александра Емельяненко

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Емельяненко-младшего.

Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и провёл уверенно концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

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