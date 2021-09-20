Александр Емельяненко пошутил над стилем боя Артёма Тарасова

Знаменитый боец Александр Емельяненко пошутил над бойцовским стилем Артёма Тарасова. Днём ранее Емельяненко победил Тарасова, который весил на 38 килограммов меньше него, единогласным судейским решением.
Александр выложил в своём «инстаграме» фото известной беговой базы, подписав публикацию: «Тренировочный лагерь Тарасова».
Фото: «Инстаграм» Александра Емельяненко
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Емельяненко-младшего.
Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и провёл уверенно концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
- 20 сентября 2021
-
00:50
-
00:31
-
00:19
- 19 сентября 2021
-
23:44
-
22:32
-
21:23
-
20:38
-
20:16
-
19:21
-
18:16
-
16:21
-
15:29
-
14:48
-
14:38
-
13:51
-
13:09
-
12:44
-
11:35
-
10:35
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
08:09
-
07:47
-
07:20
-
07:08
-
06:39
-
05:23
-
04:57
-
04:46
-
03:41
-
02:55
-
00:11
- 18 сентября 2021
-
23:32
-
22:24