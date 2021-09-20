«С чемпионом». Тактаров опубликовал фото с Усиком накануне боя украинца с Джошуа

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал фото с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинцем Александром Усиком, которому скоро предстоит провести бой с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«С чемпионом», — подписал фото Тактаров.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Олега Тактарова.

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.