Тарасов выступил с заявлением по бою с А. Емельяненко

Российский блогер Артём Тарасов выступил с заявлением по боксёрскому поединку с бойцом MMA Александром Емельяненко. В минувшие выходные Тарасов проиграл Емельяненко единогласным решением судей.

«Ну что, хейтеры, вы должны быть очень расстроены! Во-первых, все вы писали, что мне придёт конец через 30 секунд первого раунда, а судьи так вообще отдали мне полностью раунд по очкам… Я нанёс больше попаданий и сделал сечку Александру!

Что касается второго и третьего раунда, то, что тут лукавить, не хватило мне выносливости, но при этом я тоже попадал акцентированные удары… Поэтому по раундам проиграл 2-1!

А теперь представьте на секундочку: я, обычный блогер, физкультурник, дрался с одним из лучших тяжеловесов России за всю историю с нокаутирующими ударами и дал ему такую оппозицию!

А теперь представьте, что вы нормальные люди и не пишете чепуху про то, что я велосипедил и т. п., а посмотрите на это под другим углом… Я бы на вас посмотрел, когда на вас летит чемпион всего и вся с разницей в весе почти 50 кг… При этом я могу сказать, что не Александр выиграл, а я сам забрал у себя победу! Я реально был в одном шаге от победы, но не хватило выносливости….Но я тренировался всего две недели в Беслане — и могу сказать, что перед следующим боем я проведу сбор намного длиннее! Кстати, Александр говорил что-то о реванше? Я готов сделать это в ближайшее время даже на «РЕН ТВ» либо на любой другой площадке и уже выйти победителем!

Спасибо вам за добрые слова! А хейтеры — вы бы хотя бы цветы сходили маме купили, нежели тут чепуху писать! Всех обнял», — написал Тарасов в своём «инстаграме».