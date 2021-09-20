Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны призовые для российских медалистов чемпионата мира по боксу

Стали известны призовые для российских медалистов чемпионата мира по боксу
Комментарии

Стало известно, какие призовые от Федерации бокса России получат боксёры, которые завоюют медали на чемпионате мира. Об этом сообщает «Р-Спорт».

За золотую медаль боксёр получит 10 млн рублей, за серебряную — 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Личные тренеры спортсменов получат по миллиону.

Чемпионат мира по боксу пройдёт в Сербии с 24 октября по 6 ноября. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.

В 2019 году чемпионат мира состоялся в Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Узбекистана, завоевав пять медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую). Второе место в неофициальном общекомандном зачёте досталось сборной России, завоевавшей четыре медали: три золотые, одна бронзовая. Третьими стали представители Казахстана, которые завоевали шесть медалей: одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021