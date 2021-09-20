Стали известны призовые для российских медалистов чемпионата мира по боксу

Стало известно, какие призовые от Федерации бокса России получат боксёры, которые завоюют медали на чемпионате мира. Об этом сообщает «Р-Спорт».
За золотую медаль боксёр получит 10 млн рублей, за серебряную — 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Личные тренеры спортсменов получат по миллиону.
Чемпионат мира по боксу пройдёт в Сербии с 24 октября по 6 ноября. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.
В 2019 году чемпионат мира состоялся в Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Узбекистана, завоевав пять медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую). Второе место в неофициальном общекомандном зачёте досталось сборной России, завоевавшей четыре медали: три золотые, одна бронзовая. Третьими стали представители Казахстана, которые завоевали шесть медалей: одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые.
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