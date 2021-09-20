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А. Емельяненко объяснил, почему не нокаутировал Тарасова

А. Емельяненко объяснил, почему не нокаутировал Тарасова
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, почему не смог нокаутировать блогера Артёма Тарасова в боксёрском поединке. Емельяненко победил единогласным решением судей.

«Если я обрезал ему угол слева, он тут же менял траекторию и бежал в правую сторону. Были даже моменты, когда он откровенно поворачивался ко мне спиной и убегал лицом вперёд. Не знал, где спрятаться. Я даже расстроился.

Если бы была возможность, Тарасов бы перепорхнул и остался с другой стороны ринга. Я видел, что у него нет желания продолжать бой. Он и захлёбывался, и задыхался. И физически слабый, и технически. По всем показателям он мне уступал», — приводит слова Емельяненко издание «Всепроспорт».

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