Стал известен следующий соперник Василия Ломаченко
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинец Василий Ломаченко следующий поединок проведёт с экс-чемпионом мира в лёгком весе Ричардом Комми. Бой состоится 11 декабря. Об этом сообщается в «инстаграме» lomus_official, посвящённом Ломаченко и другому украинцу, бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжёлом весе Александру Усику.
Посмотреть фото Ломаченко и Комми можно в «инстаграме» lomus_official.
В прошлом Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Ломаченко также провёл с экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.
У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
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