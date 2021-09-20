Александр Емельяненко назвал условие для боя с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, в каком случае выйдет на поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам Емельяненко, он не откажет, если Нурмагомедов решит возобновить карьеру и подраться с ним.

«Вот вернётся Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям. Я ведь и Тарасова не выбирал, он вызвал меня. А мне без разницы», — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт».

При этом Емельяненко признал, что его бой с Нурмагомедовым нереально представить.

«Вообще нереально. Хабиб же борец, не боксёр. Причём в стойке он двигается на полной подошве. Во всех боях Нурмагомедов побеждал, переводя в партер и изматывая соперника. А побед нокаутом в стойке у него, по-моему, даже нет», — добавил он.