Александр Емельяненко назвал условие для боя с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, в каком случае выйдет на поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам Емельяненко, он не откажет, если Нурмагомедов решит возобновить карьеру и подраться с ним.
«Вот вернётся Хабиб, захочет со мной подраться — я ему не откажу. Я готов к любым предложениям. Я ведь и Тарасова не выбирал, он вызвал меня. А мне без разницы», — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт».
При этом Емельяненко признал, что его бой с Нурмагомедовым нереально представить.
«Вообще нереально. Хабиб же борец, не боксёр. Причём в стойке он двигается на полной подошве. Во всех боях Нурмагомедов побеждал, переводя в партер и изматывая соперника. А побед нокаутом в стойке у него, по-моему, даже нет», — добавил он.
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