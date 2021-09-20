Представлен постер турнира UFC 267, на котором состоится реванш Яна и Стерлинга

Пресс-служба UFC опубликовала постер турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Напомним, главным событием вечера станет титульный бой в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой, а в соглавном состоится реванш между Алджэмейном Стерлингом и Петром Яном за чемпионский пояс легчайшего дивизиона.



Кроме того, на турнире пройдёт бой Ислама Махачева и Рафаэля дос Аньоса. На этом же турнире состоится возвращение в октагон Хамзата Чимаева — его соперником станет китайский боец Ли Цзинлян.

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Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.