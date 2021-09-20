«Энтони, привет. Я здесь». Александр Усик прилетел в Великобританию

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинец Александр Усик прилетел в Великобританию обратился к своему будущему сопернику, чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.



«Энтони, привет. Я здесь», — обратился Усик к своему будущему сопернику после просьбы репортёра телеканала Sky Sports.

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Усик — Джошуа.