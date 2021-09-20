Промоушен Brave CF объявил о создании аналога ФИФА в ММА

Промоушен BRAVE CF объявил о создании специальной лиги BRAVE National League, которая призвана приблизить ММА к модели ФИФА, сообщает пресс-служба организации.



Планируется, что новая лига будет запущена в 2023 году и представит модель в пяти разных странах через три года.



«ММА — один из самых глобальных видов спорта наряду с футболом. Он заслуживает спортивной системы, которая поможет отрасли раскрыть свой потенциал во всём мире, и BNL станет этим решением», — заявила главный операционный директор BRAVE Combat Federation Валерия Ланг.



«BRAVE National League объединила экспертов из всех областей спорта, от политиков до основателей спортивной медиасобственности и крупнейших спортивных инвесторов, стоящих за организацией. Спорт не может контролироваться только одним человеком, компанией или даже государством. Независимо от богатства. Если это происходит или даже возможно, то этот вид спорта не достигает своего максимального потенциала», — подчеркнул президент промоушена Мохаммед Шахид.



Ожидается, что BRAVE National League будут работать под одним глобальным зонтом, как в футболе. Каждая лига будет иметь право действовать в своих собственных интересах, если они соответствуют определённым требованиям, таким как УЕФА и AFC (на континенте) и FA, Премьер-лига и Ла Лига (на национальном уровне) в футболе.



Как сообщает пресс-служба промоушена BRAVE CF, BNL также будет иметь систему перехода от любителя к профессионалу. Бойцы будут видеть сезонные контракты вместо контрактов на бой. У них также будет несколько источников дохода. Владельцы клубов будут иметь политику обязательного требования реинвестировать процент доходов в спортсменов, в то время как лиги будут иметь систему доходов центрального пула, в которой основная доля доходов будет поступать владельцам клубов.