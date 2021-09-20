Дос Аньос: я должен быть в списке Макгрегора

Боец UFC Рафаэль дос Аньос уверен, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор будет рассматривать его в качестве одного из соперников после восстановления от травмы, полученной в третьем бою с Дастином Порье.



«Думаю, Конор вернётся в бои. У него была сломана кость, но ни один из суставов не пострадал. Всё именно так, как когда я получил перелом челюсти. Врачи приклеивают кости друг к другу, и всё. Да, травма серьёзная, но нога Конора станет только крепче.



Я верю, что он вернётся, выступит в нескольких боях, и именно я должен быть в его списке. Он выбирает себе бои, решает, с кем драться. Когда была церемония взвешивания, у нас возникло недопонимание — он подошёл сзади, чтобы ударить меня ладонью по затылку, но я увидел это и встал на ноги. Напряжение было просто невероятное», — цитирует дос Аньоса BJPenn.



Дос Аньос и Макгрегор должны были подраться в марте 2016 года, однако поединок был отменён из-за перелома у Рафаэля.