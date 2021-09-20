Даниэль Кормье поздравил Хабиба Нурмагомедова с днём рождения

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поздравил экс-чемпиона лиги в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова с днём рождения.



«С днём рождения, пацан», — написал Кормье в своём «инстаграме».

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.