Энтони Джошуа показал, как готовится к бою с Александром Усиком

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа опубликовал видео в «Инстаграме», на котором показал, как он готовится к предстоящему поединку с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Усик — Джошуа.
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