Дацик объяснил, почему считает Тарасова победителем боя с А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, почему считает, что блогер Артём Тарасов одержал победу в боксёрском поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко. Тарасов проиграл Емельяненко единогласным решением судей.

«Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артёма и не смог его нокаутировать. В этом плане победа осталась за Тёмой.

Тёма добился своего, отбегал бой до конца и пустил Саше кровь. Он свою установку, заданную тренером, выполнил. Саша свою установку догнать и нокаутировать не выполнил. Значит, победил Тарасов. Это однозначно.

В принципе, бой прошёл так, как я и думал: это был не бой, а догонялки. Причём обоим эти догонялки нравились», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.