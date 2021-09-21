Дацик объяснил, почему считает Тарасова победителем боя с А. Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, почему считает, что блогер Артём Тарасов одержал победу в боксёрском поединке с бойцом MMA Александром Емельяненко. Тарасов проиграл Емельяненко единогласным решением судей.
«Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артёма и не смог его нокаутировать. В этом плане победа осталась за Тёмой.
Тёма добился своего, отбегал бой до конца и пустил Саше кровь. Он свою установку, заданную тренером, выполнил. Саша свою установку догнать и нокаутировать не выполнил. Значит, победил Тарасов. Это однозначно.
В принципе, бой прошёл так, как я и думал: это был не бой, а догонялки. Причём обоим эти догонялки нравились», — рассказал Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.
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