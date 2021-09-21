Артём Тарасов потроллил сам себя сравнением с Усэйном Болтом

Блогер Артём Тарасов, который в минувшие выходные проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, потроллил сам себя сравнением с легендарным ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом. Напомним, Емельяненко, победивший Тарасова единогласным решением судей, был недоволен, что Артём всё время бегал от него по рингу.

«Наконец-то мировое признание», — подписал Тарасов соответствующую картинку в своём «инстаграме».

Фото: инстаграм артема тарасова

Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Всего на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья в карьере. Емельяненко в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует подраться с Вячеславом Дациком.