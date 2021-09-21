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Валентина Шевченко объявила о желании в третий раз сразиться с Амандой Нуньес

Валентина Шевченко объявила о желании в третий раз сразиться с Амандой Нуньес
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что готова в третий раз выйти в октагон с чемпионкой лиги в двух дивизионах Амандой Нуньес.

«Сколько прошло времени? Пришло время сразиться с Нуньес, не правда ли? Я готова к этому бою, когда бы он ни случился.

Для меня стать лучшей в истории не самое главное. Другие бойцы готовы на что угодно, лишь бы оказаться на первом месте в рейтинге. Они даже выпрашивают себе место. Считаю, это неправильно», — приводит слова Шевченко Middle Easy.

Первый бой Шевченко — Нуньес, состоявшийся в марте 2016 года, завершился победой бразильской спортсменки единогласным решением судей. Во втором поединке, состоявшемся в сентябре 2017 года, Нуньес победила раздельным решением судей.

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