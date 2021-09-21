Тарасов отреагировал на статью «Чемпионата» о бое с А. Емельяненко

Блогер Артём Тарасов прокомментировал публикацию на «Чемпионате» статьи, посвящённой его боксёрскому поединку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Тарасов проиграл Емельяненко единогласным решением судей.

«Вот что пишут самые уважаемые спортивные СМИ! От себя могу сказать: уверен, что команда Емельяненко сейчас будет очень аккуратно выбирать себе соперников!

Саше надо набирать форму, все мои удары в стиле «дал, дал — ушёл» дошли до цели! На сегодняшний день я уверен, что Емельяненко драться с профессиональными бойцами ещё очень рано… Хейтерам ван лав, зайчики», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/artemtarasovlive/

Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.