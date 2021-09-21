Хрюнов назвал дату и место боя Емельяненко — Дацик. Менеджер Александра отреагировал

Российский промоутер Владимир Хрюнов, представляющий интересы бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, рассказал, где и когда может состояться поединок его подопечного с Александром Емельяненко.
«С учётом личности Александра Емельяненко я хотел поздравить его, что он вернулся к здоровому образу жизни и выглядит как спортсмен. И назначить ему стрелку 27 ноября в Самаре с Вячеславом Дациком. Если он считает себя готовым, то пусть его менеджер звонит мне, мы договоримся и устроим там настоящую бурю на Волге», — приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».
«Владимир Хрюнов — человек, которого, видимо, до сих пор не отпускают 90-е или даже 80-е. Пусть забивает стрелку себе и себе подобным, а мы люди бизнеса и ведём переговоры по-другому. Если у него есть интерес, пусть вышлет коммерческое предложение, и мы уже будем что-то обсуждать», — ответил Азамат Бостанов, менеджер Емельяненко.
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