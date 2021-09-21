РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Дацика с угандийцем 24 сентября

Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию следующего поединка российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика, который состоится 24 сентября. Соперником Дацика станет представитель Уганды Хадсон Мухумуза, бой состоится под эгидой промоушена Top Dog.

Дацик и Мухумуза будут сражаться в перчатках, бой будет состоять из трёх раундов по две минуты. Россиянин последний раз бился в августе, он сумел одолеть Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 решением судей. Мухумуза дебютировал в профессиональном боксе в 2012 году и провёл 10 боёв, сумев одержать четыре победы. Всего на счету бойца из Уганды три успешных нокаута.

Ранее Вячеслав Дацик обратился к бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко.