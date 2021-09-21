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«Второй Ноториус». Шон О'Мэлли встретился с Макгрегором

«Второй Ноториус». Шон О'Мэлли встретился с Макгрегором
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Боец UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли разместил новый пост в своём «инстаграме», где поделился с подписчиками видеозаписью. На кадрах он стоит рядом с бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Видео лишено звука.

«Второй Ноториус», — подписана видеозапись.

Посмотреть видео можно на странице Шона О'Мэлли в «Инстаграме».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе, американец Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.

Ранее чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о перспективах Макгрегора после двух поражений от Дастина.

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