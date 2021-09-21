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Усик провёл открытую тренировку в преддверии боя с Джошуа. Фото

Усик провёл открытую тренировку в преддверии боя с Джошуа. Фото
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик, продолжающий подготовку к бою с чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, провёл открытую тренировку. Соответствующие фото Александр разместил на своей странице в «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Александра Усика в «Инстаграме».

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.

Бой Усика и Джошуа пройдёт в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

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