Дуэль взглядов Планта и Альвареса переросла в драку. Видео

Недавно закончилась пресс-конференция, в которой участвовали чемпион IBF Калеб Плант и чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Альварес в преддверии их поединка друг с другом.



Во время дуэли взглядов, которую проводили бойцы, началась драка. Зачинщиком выступил Альварес, грубо оттолкнувший своего оппонента.

Видео можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в «Твиттере».

Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее Плант называл сумму, которую хочет получить за бой с Альваресом. Речь шла о $ 10 млн.

Свой последний бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.