«33 года назад родилась легенда». Зеедорф — о Хабибе

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф в своём «инстаграме» поздравил экс-чемпиона лиги в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова с днём рождения.



«33 года назад родилась легенда. Пусть и дальше у тебя всё будет хорошо, мой брат», — подписал совместное с Хабибом фото Кларенс.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.