Владимир Кличко: не смогу смотреть в зеркало, если сменю гражданство

Бывшие чемпионы мира по боксу Владимир и Виталий Кличко рассказали о предложениях о смене гражданства, которые они получали, и поведали о том, почему не пошли на такой шаг.
«Почему не принимали предложения о смене гражданства? Первое предложение поступило после того, как я стал чемпионом мира по кикбоксингу в 92 году. Приехал канадский промоутер и сделал предложение уехать в Канаду. А брат маленький, родители… Я учусь в институте. Нужно было все бросить и уехать. Ясно, что отказался. А потом предложения посыпались после Олимпийских игр. И этих предложений было много. Но ведь от цвета паспорта ничего не меняется. Смысл?» — цитирует Виталия LB.ua.
«Были официальные предложения, подписанные руководителями партий, городов, официальные письма с «Примите гражданство». Моё мнение: что изменится в моей жизни? Вообще ничего. У меня было, признаюсь, два гражданства – советское много лет назад и украинское.
Здесь я повторю уже сказанное: «Не спрашивай, что может страна сделать для тебя, а что ты можешь сделать для страны». Если я откажусь от украинского гражданства, как это будет отражаться на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю», — заявил Владимир.
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