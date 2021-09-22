Альварес объяснил, почему устроил драку на дуэли взглядов с Плантом

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес рассказал, почему устроил драку на дуэли взглядов с обладателем пояса IBF Калебом Плантом. По словам Альвареса, ему не понравилось, что Плант начал говорить что-то о его матери.
«Не говори о моей маме», — написал Альварес в своём «твиттере» и прикрепил к тексту видео с дуэли взглядов.
Видео можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в «Твиттере».
Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Ранее Плант называл сумму, которую хочет получить за бой с Альваресом. Речь шла о $ 10 млн.
Свой последний бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.
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