Альварес объяснил, почему устроил драку на дуэли взглядов с Плантом

Обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес рассказал, почему устроил драку на дуэли взглядов с обладателем пояса IBF Калебом Плантом. По словам Альвареса, ему не понравилось, что Плант начал говорить что-то о его матери.

«Не говори о моей маме», — написал Альварес в своём «твиттере» и прикрепил к тексту видео с дуэли взглядов.

Видео можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в «Твиттере».

Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее Плант называл сумму, которую хочет получить за бой с Альваресом. Речь шла о $ 10 млн.

Свой последний бой Альварес провёл в ночь с 8 на 9 мая мск. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксёр не вышел на девятый раунд.