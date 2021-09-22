Стал известен гонорар Александра Усика за бой с Энтони Джошуа

Стало известно, сколько заработает бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик за поединок с действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Гарантированный гонорар Усика составит £ 3 млн (примерно € 3,5 млн), при этом сумма может вырасти до £ 5 млн (примерно € 5,8 млн), если будет продано достаточное количество платных трансляций. Об этом сообщает Total Sport.

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Александр Усик и Энтони Джошуа проведут поединок в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Последний поединок украинский спортсмен провёл в октябре 2020 года, победив британца Дерека Чисору единогласным решением судей. На счету Александра 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и один раз потерпел поражение.