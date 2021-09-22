Никита Джигурда назвал условие боя с Александром Емельяненко

Известный шоумен Никита Джигурда рассказал, при каком условии согласится провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. По словам Джигурды, ему нужно полгода, чтобы набрать вес.
«Бой с Александром возможен, только мне для этого нужно полгода подготовки, чтобы набрать вес. Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Типа он испугается выходить на ринг. Но я говорю: готов отстоять честь. Я для него суперстар, в отцы ему гожусь. Но что не сделаешь, чтобы развлечь народ.
Надо показать молодняку, что и в 60 лет можно быть молодым духом. Ибо дух — это главное. Лучше спортивные единоборства, чем бухать. Уже наперёд бои намечаются. Среди представителей шоу-бизнеса есть желающие выйти со мной на ринг», — приводит слова Джигурды «Комсомольская правда».
- 22 сентября 2021
-
09:31
-
09:16
-
08:38
-
08:02
-
07:30
-
03:08
-
02:52
-
01:04
-
00:18
-
00:01
- 21 сентября 2021
-
23:00
-
22:49
-
21:52
-
20:55
-
20:15
-
19:11
-
17:40
-
16:08
-
16:04
-
15:47
-
15:06
-
14:42
-
14:09
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:01
-
11:14
-
11:08
-
10:30
-
10:14
-
10:04
-
09:17
-
08:32
-
00:58