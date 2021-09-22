Никита Джигурда назвал условие боя с Александром Емельяненко

Известный шоумен Никита Джигурда рассказал, при каком условии согласится провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. По словам Джигурды, ему нужно полгода, чтобы набрать вес.

«Бой с Александром возможен, только мне для этого нужно полгода подготовки, чтобы набрать вес. Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Типа он испугается выходить на ринг. Но я говорю: готов отстоять честь. Я для него суперстар, в отцы ему гожусь. Но что не сделаешь, чтобы развлечь народ.

Надо показать молодняку, что и в 60 лет можно быть молодым духом. Ибо дух — это главное. Лучше спортивные единоборства, чем бухать. Уже наперёд бои намечаются. Среди представителей шоу-бизнеса есть желающие выйти со мной на ринг», — приводит слова Джигурды «Комсомольская правда».