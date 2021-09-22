Конор Макгрегор провалил символическую подачу на бейсбольном матче. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор стал участником забавного эпизода на матче бейсбольных команд «Чикаго Кабс» и «Миннесота Твинс», выступающих в MLB. Макгрегору доверили выполнить символическую подачу, но он не справился с задачей: мяч ушёл далеко в сторону.

Посмотреть соответствующее видео провального броска Макгрегора можно в официальном «твиттере» журналиста Роба Фридмана.

В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.