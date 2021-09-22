«Да пошёл он!» Отец Лопеса назвал условие реванша сына с Ломаченко
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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер действующего абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопеса, рассказал, при каком условии возможен матч-реванш сына с украинцем Василием Ломаченко. По его словам, Ломаченко для этого должен подняться в первый полусредний вес и завоевать там пояс.
«Послушайте, что, чёрт побери, даст нам Лома? Да пошёл он. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес.
Они считают, что мы такие тупые, что рискуем всем, ничего не получая взамен? Он заставил нас завоевать титул. Иди и возьми пояс. И тогда мы с тобой подерёмся», — рассказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу H Money.
В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.
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