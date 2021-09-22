Плант ответил Альваресу, который заявил, что он что-то сказал в адрес его матери

Чемпион IBF Калеб Плант разместил новый пост в своём «твиттере», где ответил на обвинения обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса. Ранее последний, объясняя причины драки на дуэли взглядов с Плантом, заявил, что ему не понравились его слова о своей матери.



«Никто и никогда не услышит, чтобы я что-то говорил о чьей-то матери, детях или жене. Когда мужчины уходят на войну, они оставляют женщин и детей дома», — написал Плант.



Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Драка Планта и Альвареса случилась в ходе их пресс-конференция, а именно — во время дуэли взглядов, которую проводили бойцы. Зачинщиком выступил Альварес, грубо оттолкнувший своего оппонента.

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