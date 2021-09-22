Плант ответил Альваресу, который заявил, что он что-то сказал в адрес его матери
Поделиться
Чемпион IBF Калеб Плант разместил новый пост в своём «твиттере», где ответил на обвинения обладателя поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауля Канело Альвареса. Ранее последний, объясняя причины драки на дуэли взглядов с Плантом, заявил, что ему не понравились его слова о своей матери.
«Никто и никогда не услышит, чтобы я что-то говорил о чьей-то матери, детях или жене. Когда мужчины уходят на войну, они оставляют женщин и детей дома», — написал Плант.
Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Драка Планта и Альвареса случилась в ходе их пресс-конференция, а именно — во время дуэли взглядов, которую проводили бойцы. Зачинщиком выступил Альварес, грубо оттолкнувший своего оппонента.
Новость по темеДуэль взглядов Планта и Альвареса переросла в драку. Видео
Комментарии
- 22 сентября 2021
-
12:03
-
11:46
-
11:36
-
11:30
-
11:02
-
10:22
-
10:00
-
09:41
-
09:31
-
09:16
-
08:38
-
08:02
-
07:30
-
03:08
-
02:52
-
01:04
-
00:18
-
00:01
- 21 сентября 2021
-
23:00
-
22:49
-
21:52
-
20:55
-
20:15
-
19:11
-
17:40
-
16:08
-
16:04
-
15:47
-
15:06
-
14:42
-
14:09
-
12:50
-
12:41
-
12:35
-
12:01
Партнерский контент