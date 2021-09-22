Президент UFC отреагировал на драку Альвареса и Планта на дуэли взглядов

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал драку в ходе дуэли взглядов, в которой приняли участие обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес и обладатель пояса IBF Калеб Плант.

«Как долго они (организаторы. — Прим. «Чемпионата») в этом бизнесе, что позволяют двум бойцам подойти друг к другу, хотя рядом нет никого, кто попытался бы предотвратить их стычку? Трудно было сделать что-то более тупое.

Они рисковали большим поединком с участием одних из самых крупных звёзд в спорте, при этом не попытались сохранить их в безопасности. Нельзя позволять двум альфа-самцам подходить друг к другу без того, чтобы кто-то их страховал», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Видео можно посмотреть на странице SHOWTIME Boxing в «Твиттере».

Бой Планта и Альвареса состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).