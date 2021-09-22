Токов дал прогноз на реванш Ян — Стерлинг
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Российский средневес Bellator Анатолий Токов поделился мнением о фаворите матча-реванша между бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Петром Яном и обладателем соответствующего пояса Алджэмейном Стерлингом. В первом поединке, состоявшемся в марте 2021 года, Стерлинг победил Яна после того как российский боец получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову.
«Я думаю, Пётр заберёт пояс. Он и в первом бою шёл к этому, но не знаю, что там случилось. Как правильно сказать? Произошло нарушение правил.
Я считаю, что в этом поединке он не повторит ошибок и заберёт пояс. Стерлинг ему не соперник, мне кажется. Он серьёзный, опасный боец, но Петя лучше», — сказал Токов в интервью YouTube-каналу Usachev TV.
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