Менеджер А. Емельяненко отреагировал на провальную подачу Макгрегора на бейсбольном матче

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца MMA Александра Емельяненко, прокомментировал то, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провалил символическую подачу на бейсбольном матче.

Посмотреть соответствующее видео провального броска Макгрегора можно в официальном «твиттере» журналиста Роба Фридмана.

«Чисто я по утрам», — написал Бостанов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/a.bostanov/?hl=ru

В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.