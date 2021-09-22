Хабиб — Гусейнову: уже задание дали, а ты здесь фоткаешься

Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов, продолжающий подготовку к поединку с известным бойцом ММА Александром Шлеменко, разместил новый пост в своём «инстаграме». На кадрах присутствует экс-чемпион лиги в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов.



«Поддержка какая может быть? Уже задание дали, а ты здесь фоткаешься. Пахать надо, брат. Давай», — сказал Хабиб, обращаясь к Гусейнову.

Видео можно посмотреть на странице Артура Гусейнова в «Инстаграме».

Бой Гусейнова и Шлеменко состоится в лиге Eagle FC, принадлежащей Нурмагомедову. 37-летний Шлеменко провёл 74 поединка по правилам ММА, одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.