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Хабиб — Гусейнову: уже задание дали, а ты здесь фоткаешься

Хабиб — Гусейнову: уже задание дали, а ты здесь фоткаешься
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Российский боец смешанных единоборств Артур Гусейнов, продолжающий подготовку к поединку с известным бойцом ММА Александром Шлеменко, разместил новый пост в своём «инстаграме». На кадрах присутствует экс-чемпион лиги в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов.

«Поддержка какая может быть? Уже задание дали, а ты здесь фоткаешься. Пахать надо, брат. Давай», — сказал Хабиб, обращаясь к Гусейнову.

Видео можно посмотреть на странице Артура Гусейнова в «Инстаграме».

Бой Гусейнова и Шлеменко состоится в лиге Eagle FC, принадлежащей Нурмагомедову. 37-летний Шлеменко провёл 74 поединка по правилам ММА, одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один поединок признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.

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