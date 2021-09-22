Волков подробно объяснил, почему проиграл Гану

Российский тяжеловес UFC Александр Волков разобрал поражение от француза Сириля Гана, которое он потерпел в июне. Ган победил россиянина единогласным решением судей.
«Бой был близким. Я в какой-то степени работал вторым номером, где-то перемудрил, потому что план на бой был другой. Я хотел вытащить оппонента на себя, контратаковать.
Разница ударов была минимальна, поэтому было удивительно, что некоторые судьи отдали первый раунд в его пользу. Скорее всего, я выиграл 1-2-й раунды. В большей степени он выиграл поединок из-за моего ведения боя вторым номером. Создавалось впечатление, что он поддавливает. Но это давление инициировалось не им, а тем, что я пытался вытащить его на себя.
Мог ли я по ходу боя прибавить активности? Скорее всего, мог. Мне всё время казалось, что минимальную работу для победы я делаю. Совершенно разная картина создается у людей, которые находятся внутри и вне октагона. В следующий раз не надо надеяться на судей», — рассказал Волков в своём YouTube-канале.
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