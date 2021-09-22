Армяно-российский боец Арман Царукян поднялся в рейтинге лучших легковесов UFC. Царукян теперь занимает 13-ю строчку, откуда сместил Рафаэля Физиева.



Также американец Энтони Смит поднялся на две строчки и теперь занимает четвёртое место в полутяжёлом весе.



Несколько дней назад Царукян нокаутировал американца Ягоса на UFC Vegas 37 и бросил вызов Дэну Хукеру. Бой с Ягосом был закончен техническим нокаутом в первом раунде. Ягос потерпел третье поражение в престижном промоушене при четырёх победах.



Напомним, в своём дебютном бою на UFC Царукян единогласным решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету 17 побед в ММА при двух поражениях.

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