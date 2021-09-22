Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алистар Оверим рассказал, когда завершит карьеру

Алистар Оверим рассказал, когда завершит карьеру
Комментарии

Знаменитый боец смешанных единоборств Алистар Оверим рассказал, что планирует завершить карьеру через год или полтора. Напомним, недавно 41-летнего спортсмена уволили из UFC после разгромного поражения от россиянина Александра Волкова.

«Мне нравилось в UFC, но уволить меня — это право промоушена. Быть может, настало время освободить место новому поколению. Не забывайте, что мне 41 год, и я не становлюсь моложе. Если бы всё зависело только от меня, я бы хотел завершить карьеру в UFC.

Конечно, среди моих трофеев не хватает чемпионского пояса UFC — я был близок к нему, но получилось так, как получилось. Даже без этого пояса на моём счету множество побед и отличных моментов, которые позволяют гордиться собой.

Завершение карьеры близко — это будет мой заключительный год или полтора. 18 месяцев, и всё будет закончено», — цитирует Оверима MMAJunkie.

Новость по теме
Оверим заявил, что Фёдор Емельяненко трижды отказывался от боя с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021