Алистар Оверим рассказал, когда завершит карьеру

Знаменитый боец смешанных единоборств Алистар Оверим рассказал, что планирует завершить карьеру через год или полтора. Напомним, недавно 41-летнего спортсмена уволили из UFC после разгромного поражения от россиянина Александра Волкова.
«Мне нравилось в UFC, но уволить меня — это право промоушена. Быть может, настало время освободить место новому поколению. Не забывайте, что мне 41 год, и я не становлюсь моложе. Если бы всё зависело только от меня, я бы хотел завершить карьеру в UFC.
Конечно, среди моих трофеев не хватает чемпионского пояса UFC — я был близок к нему, но получилось так, как получилось. Даже без этого пояса на моём счету множество побед и отличных моментов, которые позволяют гордиться собой.
Завершение карьеры близко — это будет мой заключительный год или полтора. 18 месяцев, и всё будет закончено», — цитирует Оверима MMAJunkie.
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