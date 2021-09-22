«Я не могу надеть трусы». Появилось видео, как А. Емельяненко выводили из тяжёлого запоя

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца MMA Александра Емельяненко, рассказал, из какого тяжёлого состояния пришлось выводить спортсмена после годового запоя.
«Вижу, что в соцсетях до сих пор идёт бурное обсуждение боя между Емельяненко и Тарасовым. В первую очередь призываю всех проявить уважение к Артёму — он большой молодец, что в принципе согласился на этот бой. И вёл он его тактически абсолютно верно для бойца его антропометрии и уровня. Что касается Александра Емельяненко и критики в его адрес — я думаю это видео наглядно покажет вам, какой путь мы прошли. После годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца. Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой. Отдельное спасибо всем кто был рядом, помогал и верил в нас», — написал Бостанов в «инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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