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«Я не могу надеть трусы». Появилось видео, как А. Емельяненко выводили из тяжёлого запоя

«Я не могу надеть трусы». Появилось видео, как А. Емельяненко выводили из тяжёлого запоя
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Азамат Бостанов, менеджер российского бойца MMA Александра Емельяненко, рассказал, из какого тяжёлого состояния пришлось выводить спортсмена после годового запоя.

«Вижу, что в соцсетях до сих пор идёт бурное обсуждение боя между Емельяненко и Тарасовым. В первую очередь призываю всех проявить уважение к Артёму — он большой молодец, что в принципе согласился на этот бой. И вёл он его тактически абсолютно верно для бойца его антропометрии и уровня. Что касается Александра Емельяненко и критики в его адрес — я думаю это видео наглядно покажет вам, какой путь мы прошли. После годового загула и абсолютно разобранного состояния он смог набрать текущую форму за 2,5 месяца. Это не победа над Тарасовым. Это победа над самим собой. Отдельное спасибо всем кто был рядом, помогал и верил в нас», — написал Бостанов в «инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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