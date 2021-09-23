Мёрфи — о предстоящем бое с Шевченко: у каждого есть слабости, все совершают ошибки

Американский боец смешанных единоборств Лорен Мёрфи поделилась ожиданиями от предстоящего боя с действующей чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.

«Никто не идеален, но она всесторонне развитый боец. Вы не сможете быть там, где она, если не будете всесторонне развиты и не будете действительно чертовски хороши во всём. Однако, мы все люди. У каждого есть слабости. Любой, кто думает, что у него нет слабостей, это само по себе большая слабость. Все совершают ошибки», — приводит слова Мёрфи MMAJunkie.

Напомним, турнир UFC 266 пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В главном поединке сойдутся чемпион полулёгкого веса Александер Волкановски, который будет защищать титул от посягательств Брайана Ортеги. Шевченко и Мёрфи встретятся в соглавном бою.